Eröffnung am 4. September

Bund bewilligt Probebetrieb im Ceneri-Basistunnel

Die SBB ist in die letzte Vorbereitungsphase vor der fahrplanmässigen Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels gestartet.

Knapp drei Wochen vor der feierlichen Eröffnung des Ceneri-Basistunnels am 4. September hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) den SBB die Bewilligung für den Probebetrieb erteilt. Es handelt sich dabei um die letzte Vorbereitungsphase vor der fahrplanmässigen Inbetriebnahme ab 13. Dezember.

Die Probefahrten werden mit kommerziellen Güter- und Personenzügen durchgeführt, wie das BAV am Montag weiter mitteilte. Bereits seit März 2020 werden Testfahrten im Tunnel durchgeführt, um die sichere Funktion aller Anlagen und Systeme zu überprüfen. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie musste der Testbetrieb vorübergehend während fünf Wochen unterbrochen werden.

Der Testbetrieb wurde am 20. April unter Einhaltung von Auflagen wieder aufgenommen. So fuhr am 30. April ein Testzug ICE-S mit einer Geschwindigkeit von 275 Kilometern pro Stunde (km/h) durch den Tunnel. Eine für Mitte Juni vorgesehene Rettungsübung wurde wegen der Corona-Pandemie auf den Oktober 2020 verschoben.