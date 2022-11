Katar wollte Schweizer Spionagetechnik

1 / 5 WM-Gäste müssen offenbar damit rechnen, dass ihre Handys in Katar überwacht werden. IMAGO/Pixsell Der WM-Gastgeber bemühte sich 2014 um Schweizer Spionagetechnik. IMAGO/SNA Ob Katar die Schweizer Technik erhalten hat, ist unklar. Die Herstellerfirma in Gais AR sagt, der Deal sei nicht zustande gekommen. IMAGO/Pixsell

Darum gehts Katar steht im Verdacht, Smartphone-Daten im ganzen Land abzuzapfen.

Die Armee des Wüstenstaats hat sich 2014 für Schweizer Überwachungstechnik interessiert.

Der Bund hat den Export dieser Geräte bewilligt.

Am Sonntag beginnt die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Das kleine Land am Persischen Golf steht wegen Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung von Gastarbeitern und Unterdrückung von Homosexuellen in der Kritik. Katar ist eine absolute Monarchie, im Demokratieindex der britischen Zeitung «The Economist» aus 2020 belegt das Land Platz 126 von 167 Staaten.

Katar-Armee bemühte sich um Schweizer Überwachungstechnik

Wie Recherchen des «SonntagsBlick» nun zeigen, habe sich Katar 2014 um Schweizer Überwachungstechnik aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden bemüht. Vertreter der katarischen Armee hätten sich bei der Firma Boger Electronic in Gais gemeldet. Das Interesse der Kataris habe dem IMSI-Catcher gegolten. Dabei handelt es sich um Geräte, die Handys orten, anzapfen und abhören können.



Die Herstellerfirma habe daraufhin beim Bund ein Gesuch für den Export dieser Geräte eingereicht. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe dieses im November 2014 bewilligt. Ebenso hätten sowohl das Aussendepartement (EDA) als auch der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) keine Einwände über die geplante Lieferung im Umfang von sechs Millionen Franken angemeldet.

Laut Herstellerfirma kam der Deal nicht zustande

Fabian Maienfisch, Sprecher des Seco, bestätigt das gegenüber dem «SonntagsBlick»: «Es handelte sich um IMSI-Catcher für die katarische Armee», sagt er. Richard Boger, Geschäftsführer der Boger Electronic, räumt das katarische Interesse für die IMSI-Catcher ebenfalls ein, sagt jedoch, dass die Geräte nie geliefert worden seien. Der Bund habe laut Boger zu lange gebraucht, um das Bewilligungsgesuch zu prüfen. In der Zwischenzeit habe sich Katar «die Technik wohl in einem anderen Land beschafft». Ob das stimmt, könne nicht überprüft werden. Auch das Seco könne nicht sagen, ob die Appenzeller Geräte in Katar angekommen seien oder nicht.



«SRF Investigativ» machte kürzlich publik, dass Katar es auf persönliche Smartphone-Daten abgesehen habe. Dabei wird vermutet, dass auch die Daten der WM-Besucherinnen und -Besucher davon nicht ausgeschlossen seien. SRF bezieht sich bei der Recherche auf ein Dokument der US-Spionagefirma Global Risk Advisors, die diesen Plan entworfen habe. So sollten sämtliche Anrufe in Katar penibel nachverfolgt werden können. Die Spionagefirma behauptet, dass die Dokumente gefälscht seien.

Schweiz ist alarmiert

Dass Katar offenbar die Touristinnen und Touristen überwachen möchte, lässt auch in der Schweiz die Alarmglocken schrillen. Die Bundesverwaltung habe ihre Angestellten via E-Mail dazu aufgefordert, in Katar auf das Diensthandy zu verzichten. Man solle ein altes Zweitgerät mitnehmen. Auch SVP-Bundesrat Ueli Maurer wird nach Doha reisen.



Der eidgenössische Datenschützer Adrian Lobsiger erklärte am Samstag gegenüber dem «Blick»: «Ich rate allen Schweizerinnen und Schweizern, die zur WM nach Katar reisen, ein privates Billig-Smartphone zu verwenden.»

