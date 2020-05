«Bund denkt nicht an die Zukunft der Schüler»

Das sagt der Lehrer

Lucius Hartmann ist Präsident des Schweizerischen Vereins für Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer. Der Entscheid sei erwartet gekommen, so Hartmann. «Es ist in der Bildungspolitik so, dass die EDK eine grosse Rolle spielt. Daher war es unrealistisch, dass sich der Bund über die EDK hinwegsetzen würde.» Die Schwierigkeit sei nun, dass die Unterschiede der Kantone, die es bereits jetzt schon gebe, verstärkt werden. «Das greift die Chancengerechtigkeit an.» Hartmann betont jedoch, dass Maturandinnen und Maturanden unabhängig von ihren Noten an Hochschulen angenommen werden.