Reisende in die Schweiz können die Quarantäne mit einem negativen Test auf sieben Tage abkürzen.

Sie dürfen sich neuerdings in der Schweiz testen lassen.

Der Bund hat Nachsicht mit Reisenden, die im Ausland nicht an einen PCR-Test kommen.

Die Regel war bislang glasklar: Wer mit dem Flugzeug in die Schweiz einreist, muss noch am Abflugort einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Airlines waren verpflichtet, die Tests vor dem Heimflug zu kontrollieren.

Seit dem 22. Februar müssen die Fluggesellschaften Personen ohne PCR-Test allerdings nicht mehr stehen lassen. Möglich macht es ein Hintertürchen in der entsprechenden Verordnung, wie die NZZ berichtet (kostenpflichtiger Artikel). Die Bestimmung gilt für Schweizer Bürger oder Personen mit einem Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Diese sollen auch dann heimkehren können, wenn in einem Land keine PCR- oder Antigen-Schnelltests angeboten werden.