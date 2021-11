Booster : Bund empfiehlt Booster für alle – Moderna ab 18 Jahren zugelassen

Die Boosterimpfung wird ab sofort allen Personen ab 16 Jahren empfohlen. Das gab der Bund am Freitag bekannt.

Die Booster-Kampagne in der Schweiz nimmt Fahrt auf.

Auch in der Schweiz steigen die Corona-Zahlen wieder stark an.

Angesichts der deutlich steigenden Fallzahlen in der Schweiz empfehlen das Bundesamt für Gesundheit BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen die Auffrischimpfung für die breite Bevölkerung, also auch für die unter 65-Jährigen. Das gaben die Behörden am Freitag bekannt. Dies im Einklang mit dem Zulassungsentscheid der Heilmittelbehörde Swissmedic.