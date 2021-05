Ermittlungen laufen - Bund entlässt Sicherheitsleute nach Gewaltvorwürfen in Asylzentren

Security schlägt Asylsuchenden ins Gesicht

Die Nachforschungen zeigen, dass das Sicherheitspersonal in mehreren Fällen Vorgänge in den Rapporten falsch dargestellt habe. So auch bei Karim T. in Basel, der gegenüber der Rundschau sagt, ein Security habe ihn provoziert und geschlagen. Im Bericht des Mitarbeiters steht, der Asylsuchende Karim T. sei alkoholisiert gewesen und durchgedreht. Der Rundschau liegt hierzu ein Bericht eines Betreuers vor, der mit der Darstellung von Karim T. übereinstimmt. Der Securitas-Mitarbeiter habe Karim T. provoziert und so fest ins Gesicht geschlagen, dass dieser auf den Boden gefallen sei. Den Fall hat das SEM der Basler Justiz übergeben. Es wurde ein Verfahren eröffnet, berichtet SRF.