Nach Riss von Kälbern - Bund erlaubt den Abschuss von vier Jungwölfen

In den Kantonen Wallis und Waadt dürfen ab sofort je zwei Jungwölfe geschossen werden. Dies gab das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Montag bekannt. Der Kanton Waadt hatte Anfang August ein entsprechendes Gesuch eingereicht und es damit begründet, dass Angriffe am Marchairuz auf Rinderherden zugenommen hätten – inklusive dem Riss von mindestens zwei Kälbern.