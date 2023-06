Jagdverordnung: Tiefere Schadensschwelle – Bund erleichtert den Abschuss von Wölfen

Aktuell leben rund 250 Wölfe und 26 Rudel in der Schweiz, und der Wolfsbestand wächst weiter an. Angesichts der Probleme für die Alpwirtschaft will der Bundesrat mehr Wolfsabschüsse ermöglichen. Mit der Teilrevision der Jagdverordnung soll die Situation für die betroffenen Gebiete entschärft werden, bis das revidierte Jagdgesetz in Kraft tritt.