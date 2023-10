Bund finanziert palästinensische NGOs, die Terror verharmlosen

Die Hamas wird von zahlreichen Geldgebern unterstützt – auch Schweizer Franken fliessen offenbar in den Gazastreifen.

Doch diese Unterstützung gerät immer mehr in die Kritik.

Diese Entwicklungshilfe im Nahen Osten gerät jetzt immer mehr unter Druck, da sich die NGOs nicht vom Terror distanzieren oder ihn sogar gutheissen . So schrieb etwa eine UNRWA-Schulpsychologin, die im Gazastreifen tätig ist, auf Facebook: «Möge Gott unseren Märtyrern gnädig sein, unsere Wunden vollständig heilen, unseren Familien Freiheit und unseren Kämpfern den Sieg durch den Willen Gottes bringen.» Auf eine Anfrage der «Sonntagszeitung» reagierte die UNRWA nicht.

Imark und Portmann fordern Einstellung von Zahlungen

Wer sich nicht vom Terror distanziere oder «diesen sogar verherrlicht, kann kein Partner für die Schweiz sein», sagt SVP-Nationalrat Christian Imark. Er fordert die Beendigung von Zahlungen an solche Organisationen. Auch FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann verlangt das Ende der Entwicklungshilfen im Nahen Osten – auch jene an die UNRWA, an welche übrigens die 20 Millionen fliessen. Nur humanitäre Hilfe sei jetzt noch zulässig. Das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sagt gegenüber der SoZ, dass die Finanzierung von Projekten «strengen Regeln» unterliege.