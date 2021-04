1 / 6 Werden die beliebten Chips bei einer Annahme der Pestizid-Initiative verschwinden? Der Bund sieht bei einer Annahme den Import von Gewürzen wie etwa Paprika oder Pfeffer in Gefahr. Getty Images/iStockphoto Die Produktion der in der Schweiz benötigten Gewürzmengen sei ohne synthetische Pflanzenschutzmittel unmöglich oder mit hohen Kosten verbunden, begründet der Bund. AFP Das bestätigt auch ein Gewürzhändler. «Die Menge an Gewürzen, wie die Schweiz sie jetzt importiert, wäre in Bio-Qualität gar nicht möglich» , sagt er. REUTERS

Darum gehts Der Bund fürchtet, dass bei einer Annahme der Pestizid-Initiative auch Gewürzimporte kaum mehr möglich wären.

Für Fertigprodukte wie etwa Chips werden diese allerdings benötigt.

Ein Gewürzhändler bestätigt: Es wäre dann in der Tat nicht mehr möglich, Paprikachips in der Menge herzustellen, wie man es jetzt mache.

Ein Umweltaktivist widerspricht. Die Produktion von Gewürzen ohne synthetische Pestizide sei auch bei einer Annahme der Initiative möglich.

Sie sind an einer anständigen Grillparty kaum wegzudenken: Schweizer Paprikachips. Geht es nach dem Bund, ist damit aber womöglich schon bald Schluss. Grund dafür: Am 13. Juni stimmt die Schweiz über die Pestizid-Initiative ab. Sie verlangt ein Verbot von synthetischen Pestiziden sowie ein Einfuhrverbot für Lebensmittel, die mit solchen hergestellt wurden. Der Bundesrat sieht bei einer Annahme den Import von Gewürzen in die Schweiz bedroht und stellt sich gegen die Initiative.

Die Produktion der in der Schweiz benötigten Gewürzmengen sei ohne synthetische Pflanzenschutzmittel unmöglich oder mit hohen Kosten verbunden, begründet der Bund. «Gewisse Rohstoffe, die frei von synthetischen Pestiziden sind, sind auf dem Weltmarkt kaum erhältlich. Nehmen wir als Beispiel Gewürze wie Paprika oder Pfeffer, die als Zutaten für Fertigprodukte wie Chips verwendet werden», heisst es auf der Website des Bundesamtes für Landwirtschaft.

Damit werben auch weitere Gegner der Pestizid-Initiativen. «Swiss-food.ch», eine Website der beiden Agrarkonzerne Syngenta und Bayer, befürchtet etwa, dass mit einer Annahme die Gewürze fehlen und damit der Einkaufstourismus weiter angekurbelt werde (siehe Box). «In der frühen Neuzeit haben Europäer auf der Suche nach Gewürzen die ganze Welt umsegelt. In Zukunft müssten Schweizerinnen und Schweizer den Pfeffer zumindest jenseits der Grenze einkaufen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Gewürzhändler teilen Angst

Gewürzhändler in der Schweiz sehen die Umsetzbarkeit der Initiative ebenfalls kritisch. «Die Menge an Gewürzen, wie die Schweiz sie jetzt importiert, wäre in Bio-Qualität gar nicht möglich», erklärt Branchenkenner Alex Frank, der selber auch Gewürze importiert. «Die Herstellung in der Schweiz ist ja bei den meisten Gewürzen kein Thema, viele Gewürze kommen etwa aus Indien oder Vietnam. Dort sind Pestizidrückstände in erhöhten Werten feststellbar und bereits eine Hürde für den Import nach Europa.»

Viele Gewürzverarbeiter versuchten deshalb, das im Herkunftsland in den Griff zu bekommen, was allerdings schwierig machbar sei. Das Beispiel des Bundes sei gut gewählt, denn es wäre in der Tat nicht mehr möglich, Paprikachips in der Menge herzustellen, wie wir es jetzt machen – im Gegensatz etwa zu Gemüse. «Da sehe ich den Sinn schon viel mehr und glaube auch, dass das umsetzbar wäre.»

«Das ist faktenfreie Propaganda»

Die Angst des Bundes, dass künftig Gewürze schwierig zu importieren seien, halten die Befürworter der Initiative derweil für unbegründet. «Die Schweiz hat weltweit nur einen kleinen Bedarf an Gewürzen gesehen. Die Produktion der in der Schweiz benötigten Gewürzmengen ohne synthetische Pflanzenschutzmittel ist absolut möglich», erklärt Komiteemitglied Dominik Waser.

Man sehe bereits jetzt, dass der globale Trend in Richtung biologischer und ökologischer Produktion gehe. Mit der Pionierrolle der Schweiz werde das Angebot weiter angekurbelt und «pestizidfrei» weltweit zum Standard. Das Argument, dass durch die fehlenden Gewürze der Einkaufstourismus zunehmen wird, erübrigt sich dadurch für Waser. «Nicht nur global, sondern auch in der Schweiz ist die Nachfrage nach biologischen und ökologischen Produkten mit guter Qualität gestiegen. Was Swiss-food.ch da schreibt, ist nichts mehr als faktenfreie Propaganda.»