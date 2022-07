Coronavirus: «Bund handelt wieder spät» – neuer Zoff über Corona-Politik

Am Dienstag informierten das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) über die Ausweitung einer Auffrischungsimpfung. Das BAG und die EKIF sehen davon ab, im Sommer einen weiteren Booster für die breite Bevölkerung zu empfehlen. Lediglich Personen über 80 Jahre wird die vierte Impfung bereits im Sommer empfohlen.

Für die Normalbevölkerung reicht laut BAG aktuell der Schutz durch eine Grundimmunisierung und einen Booster. Für den Herbst soll die Impfempfehlung allerdings auf die gesamte erwachsene Bevölkerung ausgeweitet werden. Zum Vergleich: Die ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt den zweiten Booster für alle über 70 Jahre, für Bewohner und Betreute in Alten- und Pflegeheimen sowie Personen mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.