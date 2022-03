Schweiz – Bund hebt Vignettenpflicht für alle Ukraine-Helfer auf

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat das Bundesamt für Grenzsicherheit eine Sonderregelung beschlossen.

Gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 des Nationalstrassenabgabegesetzes hebt das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) die Autobahnvignettenpflicht für sämtliche Fahrzeuge auf, die ukrainische Flüchtlinge oder Hilfsgüter für die Ukraine transportieren. Die Massnahme tritt sofort in Kraft und gilt vorerst bis zum 30. Juni 2022, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit in seiner Mitteilung schreibt.

Ausserdem müssen Schwertransporte, die Hilfsgüter transportieren, momentan keine Schwerverkehrsabgabe entrichten. Betroffenen Personen müssen vor der Fahrt ein Gesuch beim BAZG einreichen. Dies ist per Post oder per Mail an lsvaallgemein@bazg.admin.ch einzureichen.