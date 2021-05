Ausweitung der Impfstoffproduktion - Bund hilft Lonza bei der Rekrutierung von Fachpersonal

650 Stellen gibt es in Visp noch zu besetzen. Der Bund will das Pharmaunternehmen nun bei der Suche nach Fachkräften unterstützen.

Erst kürzlich haben Lonza und Moderna bekannt gegeben, dass sie ihre Impfstoffproduktion ausbauen . Rund 1200 Stellen sollen dieses Jahr geschaffen werden, 650 habe man bereits rekrutiert – teilweise wird Personal bei Käseherstellern Personal abgeworben, weil diese mit der Produktion unter Hygienebedingungen vertraut sind. Weil es allerdings schwer ist, in diesem Bereich Fachkräfte auf dem lokalen Markt zu finden, unterstützt nun auch der Bund das Unternehmen in Visp VS bei der Rekrutierung von Fachkräften.

Hilfe bei Rekrutierung, aber nicht bei Finanzierung

In Visp VS sollen drei weitere Produktionslinien für die Impfstoff-Herstellung entstehen. Damit wollen die Pharmaunternehmen ihre verdoppeln. Die zusätzlichen Produktionskapazitäten werden schrittweise in Betrieb genommen. Anfang 2022 soll die gesamte zusätzliche Produktionskapazität in Betrieb sein.