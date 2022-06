Point de Presse zum Krieg: «Auch die Nachbarländer der Ukraine leiden» – Bund will helfen

Das SECO würde auch Behörden beraten und sie mit Hilfsorganisationen in Verbindung bringen. Positiv sei, dass das Bankensystem in der Ukraine weiter funktioniere. Das SECO berate auch bei der Vorfinanzierung der Ernte und Kreditvergabe. Auch investiere die SECO in die Verbesserung der Milchqualität. Den Bauern fehle es an allem. Auch die Hygienemassnahmen könnten nicht alle eingehalten werden.