Point de Presse – 1000 Flüchtende pro Tag - «Wir brauchen schnell Plätze»

Kantone müssen eine Lösung finden, um die Geflüchteten längerfristig unterzubringen. «Das ist für die Kantone selbstverständlich eine grosse Herausforderung», sagt David Keller. So gebe es zum Beispiel einen Engpass beim Bundesasylzentrum in Zürich. Dort sind besonders viele Geflüchtete angekommen. 2000 ukrainische Geflüchtete sind insgesamt in Zürich untergebracht. In den nächsten Tagen werde es deshalb Transfers von Zürich in andere Orte geben.