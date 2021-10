Energieknappheit : Bund kann uns zum Stromsparen zwingen

Der Strom könnte in Zukunft schon bald knapp werden. Als äusserste Massnahme kann der Bund den Strom rationieren. Firmen haben bereits entsprechende Post aus Bern erhalten.

Der Strom könnte in Zukunft schon bald knapp werden.

Ein Strommangel gilt derzeit neben der Pandemie als grösste Gefahr für die Schweiz. Denn der Strom könnte in Zukunft schon bald knapp werden. Weil das Rahmenabkommen mit der EU gescheitert ist, will diese kein Stromabkommen mit der Schweiz schliessen. Bern versucht nun, eine Vereinbarung auszuhandeln, aber trotzdem könnte es uns im Winter an elektrischer Energie mangeln.