9,50 Franken für eine FFP2-Maske

Die Emix GmbH geriet in die Schlagzeilen, weil die Beteiligten nach den Maskengeschäften – sie lieferte auch an den Freistaat Bayern – zwei neue Bentley für geschätzte 250’000 Franken pro Wagen sowie einen Ferrari für 2,5 Millionen Franken angeschafft haben sollen.

Warum konnte die Emix in der ersten Welle diese Preise verlangen? Für Anfang April hält die Armeeapotheke fest: «Die globale Nachfrage war grösser als das verfügbare Angebot. Dies führte zu massiven Preissteigerungen (…). So stiegen in jener Woche beispielsweise die Einkaufspreise für FFP3-Masken von € 3.00 bis auf € 12.00 pro Stück. Aufgrund hoher Gewinnmargen von bis zu 1'000 Prozent gab es auch viele unseriöse Anbieter.»

Am Point de Presse am Donnerstag sagte Brigadier Markus Näf: «Selbstverständlich waren diese Masken teuer. Aber der Preis lag im vorgegeben Kreditrahmen.» Ausschlaggebend sei gewesen, dass die Emix die Masken bereits in der Schweiz oder in der EU an Lager hatte, diese qualitativ gut waren und die Emix sehr rasch liefern konnte. «Die Frage war damals nicht: Wer darf liefern? Sondern: Wer kann liefern?»