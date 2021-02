217 Millionen Hygienemasken und 6,4 Millionen Atemschutzmasken, die der Bund im Frühjahr 2020 beschafft hat, liegen noch ungenutzt in Lagern der Armeeapotheke. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger». Von den von März bis Mai 2020 eingekauften knapp 300 Millionen Masken wurden damit bis heute nicht einmal jede vierte Hygienemaske und weniger als jede sechste Atemschutzmaske verbraucht. Mit dem Grosseinkauf in der ersten Corona-Welle wurden demnach Dutzende Millionen Franken an Steuergeldern in den Sand gesetzt.