Rezessionsjahr 2020

Bund malt düsteres Bild für die Wirtschaft

Keine Aussicht auf Besserung: Laut des Staatssekretariats für Wirtschaft sind fast 2 Millionen Menschen auf Kurzarbeit. Die Wirtschaft soll zudem rund ein Viertel ihrer Leistung einbüssen.

In dieser Bildstrecke siehst du, aus welchen Kantonen besonders viele Anfragen für den Kurzarbeitsrechner von 20 Minuten kommen. Es wurden nur Kantone im deutsprachigen Raum berücksichtigt.

Arbeitslose, Firmenpleiten, massiver Einbruch der Wirtschaftsleistung und keine Aussicht auf schnelle Besserung: Dieses Bild zeichnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). 1,91 Millionen Menschen sind derzeit für Kurzarbeit angemeldet in 187'000 Unternehmen, wie Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch am Montag in Bern vor den Medien sagte.