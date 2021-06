Neue Kampfflieger - Bund müsste für die F-35 hunderte Millionen in Flugplatz-Ausbau stecken

Brisante Insider-Infos bringen das VBS in Bedrängnis. So soll der momentan heisseste Anwärter für die neuen Jets, die F-35, für den Steuerzahler noch teurer werden als gedacht.

2017 hat sich das Stimmvolk für die Beschaffung neuer Kampfjets ausgesprochen. Bundesrätin Viola Amherd und ihr Verteidigungsdepartement schauen sich derzeit vier verschiedene Modelle an. Amherds Spitzenfavorit ist derzeit der amerikanische F-35, wie Rundschau und NZZ berichteten. Nun muss Amherd ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat davon überzeugen.

Darum gehts Die Schweiz will neue Kampfjets kaufen und steht kurz vor einem Modell-Entscheid.

Die Debatte darüber bewegt den politischen Betrieb schon seit Jahren. Nun kommen neue Details über den Favoriten unter den Anwärtern – die amerikanische F-35 – ans Licht.

Bei einem Kauf sollen hunderte Millionen von Zusatzkosten anfallen.

Er steht in der Kritik, weil er gross, mit High-Tech beladen, und vor allem teuer ist: Der F-35-Jet ist für viele so etwas wie der Lamborghini unter den Jets, die der Schweizer Armee zurzeit zur Auswahl stehen. In den vergangenen Wochen häuften sich die Berichte, dass Bundesrätin Viola Amherd, Vorsteherin des Departements Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), die F-35 ihren Mitbewerbern vorzieht.

Nun berichten die Tamedia-Zeitungen, dass beim Jet nicht nur hohe Anschaffungskosten anfallen würden, sondern die Schweizer Luftplätze auch noch um grössere Einstellhallen für den Jet erweitert werden müssten. Was die Verkäufer des Herstellers Lockheed Martin bisher offenbar nämlich nicht sagten: Bei einem Kauf des Tarnkappenbombers aus den USA würden verschiedene bauliche Massnahmen anfallen.

1,9 Milliarden Franken mehr in knapp neun Jahren

So wären die Hangars der Flugplätze in Payerne oder Meiringen etwa zu klein, um den grossen Tarnkappenbomber zu behausen. Ausserdem müsse das Flugzeug vor möglichen Spionageaktionen anderer Staaten sowie der Bevölkerung mit einem aufwändigen Sichtschutz abgeschirmt werden. Als Beispiel nennen die Tamedia-Zeitungen Australien, das die F-35 vor kurzem anschaffte. Ganze 500 Millionen Franken mussten dort ausgegeben werden, um Flugplätze umzubauen. Die Vorgaben dazu kamen offenbar direkt von den amerikanischen Behörden.

Ähnliches wie in Australien habe sich auch in Dänemark und Norwegen abgespielt, die sich ebenfalls für den Jet entschieden hatten. Im Falle der Norweger sollen in den Jahren, seit man den Jet 2012 gekauft hat, ganze 1,9 Milliarden US-Dollar mehr angefallen sein, als man ursprünglich budgetiert habe. Auch dort sei bei den amerikanischen Verkaufspräsentationen keine Rede von den Zusatzkosten gewesen.

Will das VBS Zusatzkosten vertuschen?

Nicht nur legen sich in der Schweiz die politischen Gegner der F-35 ins Zeug – auch die Konkurrenten von Lockheed Martin, wie der europäischen Hersteller Airbus, kämpfen hinter den Kulissen dafür, den Grossauftrag mit ihren günstigeren Flugzeugen doch noch zu erhalten. Sie beharren darauf, dass bei ihren Jets, im Gegensatz zur F-35, keine baulichen Massnahmen nötig würden. Sogar beim amerikanischen Mitbewerber Boeing sei man entsetzt darüber, dass das VBS die F-35 bevorzuge und die hohen Kosten offenbar vernachlässige.

Die Enthüllungen bringen zusätzliche Brisanz in das ohnehin schon belastete Dossier. Und nun könnte es für Viola Amherd kurz vor dem prognostizierten Kaufentscheid am Mittwoch noch brenzliger werden. Laut Insidern, die die Tamedia-Zeitungen nicht namentlich nennen, will das VBS die zusätzlichen Kosten eines allfälligen F-35-Kaufs in der Buchhaltung verschwinden lassen.