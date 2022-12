Bund nimmt Axpo und Co. an die kurze Leine

Das Bundesgesetz über die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandelsmärkten (GATE) geht heute, Freitag, in die Vernehmlassung.

Es hagelte Kritik: Die Stromkonzerne hätten sich im Ausland verspekuliert und gefährdeten die inländische Stromversorgung, hiess es. Nun will der Bundesrat die Stromkonzerne an die kurze Leine nehmen. Am Freitag startete er die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandelsmärkten (GATE). Es sieht eine Reihe von Regeln und Verboten vor. Damit soll laut Bundesrat mehr Transparenz entstehen, die Aufsicht soll verbessert und die Systemstabilität und Versorgungssicherheit sollen gestärkt werden. Das teilt der Bundesrat in einem Communiqué mit. Es sind weitere Gesetzesvorlagen geplant, insbesondere zu Eigenmittel- und Liquiditätsvorgaben.