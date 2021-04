Wegen Corona-Mutation : Bund setzt Indien ab heute Abend auf die Quarantäneliste

Jetzt ist es offiziell: Ab 18 Uhr am Montagabend steht Indien in der Schweiz auf der Liste der Risikoländer.

In Indien erzeugt die Corona-Pandemie kriegsähnliche Bilder: Angehörige in Schutzanzügen verbrennen die Leiche eines am Coronavirus Verstorbenen.

Die indische Coronavirus-Mutation breitet sich nicht nur in Indien aus. Seit Samstag ist bekannt, dass sich die Virus-Mutation schon in der Schweiz befindet. Ein erster Fall wurde bereits Ende März nachgewiesen und von einem Passagier via einem Transitflughafen in die Schweiz eingeschleppt.