Kommunikationskonzept verlangt - Bund rügt Spiess-Hegglin wegen Like unter Köpf-Tweet

Spiess-Hegglin hatte ein Like unter einen satirischen Beitrag der Zeitung Megafon gesetzt. Dieser zeigte ein Meme, in dem «Tages-Anzeiger»-Autorin Michèle Binswanger geköpft wurde.

Das Like unter einem Tweet, der satirisch die Köpfung der «Tages-Anzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger zeigte, hat für Netz-Aktivistin Jolanda Spiess-Hegglin Konsequenzen. Zwar hatten sich die Zugerin für das Like sowie auch der ursprüngliche Absender, die Zeitung Megafon, im Nachgang entschuldigt.

Mahnung per Einschreiben

Spiess-Hegglin erklärte, sie habe das Like «unbedacht» gesetzt. Damit gab sich der Bund nicht zufrieden: Er hat deshalb am Mittwoch an NetzCourage eine Mahnung per Einschreiben verschickt. Erhalten haben es auch die NetzCourage-Präsidentinnen Tamara Funiciello (SP) und Greta Gysin (SP). Per Öffentlichkeitsgesetz hat 20 Minuten Einsicht in das Dokument erhalten.