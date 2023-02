Defizit: Bund schliesst 2022 mit 4,3 Milliarden Franken minus ab

Medienkonferenz : Bund schliesst 2022 mit einem Defizit von 4,3 Milliarden Franken ab

Grund dafür sind geringere Einnahmen und hohe ausserordentliche Ausgaben durch Corona, wie der Bund in einer Medienkonferenz mitteilt.

Karin Keller-Sutter informierte an einer Pressekonferenz über die Defizite des Bundes.

Der Bundesrat traf Grundsatzentscheide für Massnahmen zur Bereinigung des Haushalts in den nächsten Jahren.

Geringere Einnahmen und hohe ausserordentliche Corona-Ausgaben führten beim Bund 2022 zu einem Finanzierungsdefizit von 4,3 Milliarden Franken , wie er in einer Medienkonferenz mitteilt. «Je rund die Hälfte des Defizits stammt aus dem ordentlichen und dem ausserordentlichen Haushalt. Im ordentlichen Haushalt ist das Defizit von rund 1,9 Milliarden Franken auf tiefer als erwartet ausgefallene Einnahmen zurückzuführen.» Besonders die Verrechnungssteuer sei deutlich unter dem Budget geblieben.

Corona-Massnahmen und Ukraine-Krieg zehrten am Portemonnaie

In seiner Sitzung am Mittwoch wurde der Bundesrat über dieses provisorische Ergebnis informiert und habe zugleich Bereinigungsmassnahmen für das Budget 2024 konkretisiert. Zudem seien Grundsatzentscheide für Massnahmen zur Bereinigung des Haushalts in den Finanzplanjahren getroffen worden.