Bund schliesst Impfstoff-Vertrag mit Biotech-Firma Moderna

Covax-Initiative

Den Run der Staaten auf die Corona-Impfstoffe soll die sogenannte Covax-Initiative bremsen. An dieser beteiligt sich auch die Schweiz. Sie sieht eine faire Verteilung eines Impfstoffs vor: Sowohl reiche Länder als auch Entwicklungsländer sollen schnell mit einem zugelassenen Impfstoff versorgt werden. Im Kampf um den Impfstoff könne sich die Schweiz gut positionieren, sagte Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, am Mittwoch. Und: «Dass die Impfstoffverteilung am Schluss nicht vollständig gerecht ist, davon müssen wir leider ausgehen.»