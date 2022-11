Schweiz: Bund schliesst Migrationspartnerschaft mit Nordmazedonien ab

Am Montag haben in Bern der nordmazedonische Innenminister Oliver Spasowski …

Die Schweiz und Nordmazedonien sind ab sofort durch eine Migrationspartnerschaft miteinander verbunden. Bundesrätin Keller-Sutter und der Innenminister von Nordmazedonien, Oliver Spasovski, haben am 7. November 2022 in Bern ein entsprechendes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Der Vertrag soll den allgemeinen Rahmen für die Kooperation bilden.