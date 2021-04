Personalmangel bei Lonza - «Bund soll ABC-Spezialisten nach Visp zu Lonza schicken»

Moderna-Chef Stéphane Bancel gibt dem Auftragsfertiger Lonza die Schuld an den Lieferproblemen des Impfstoffs. Die Basler Firma habe es nicht geschafft, frühzeitig genügend Personal einzustellen, sagte er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Somit sei es in den vergangenen Wochen in einigen Ländern zu kleineren Verspätungen gekommen. Laut Bancel will Lonza nun Mitarbeiter von anderen Produktionsbereichen im Werk in Visp VS abziehen. Das Unternehmen frage zudem andere Pharmafirmen um Hilfe an.