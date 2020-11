Manipulierte Chiffriergeräte : Bund trägt politische Mitverantwortung für Crypto-Affäre

Die Geschäftsprüfungsdelegation hält fest, dass die Schweizer Behörden und der Bundesrat mitverantwortlich sind für die Crypto-Affäre.

Seit 1993 hatte der Strategische Nachrichtendienst (SND) verlässliche Informationen über die Crypto AG, wie in einem Bericht steht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Der SND ist eine Vorgängerorganisation des Bundesnachrichtendiensts (BND). Laut den Abklärungen der GPDel hat die Schweiz später auch von den Erkenntnissen der Spionagetätigkeit des amerikanischen Geheimdienstes CIA profitiert – im Einverständnis mit den USA. Die Schweiz spionierte also mit.