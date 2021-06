110-Millionen-Auftrag - Bund überlässt Alibaba Schweizer Daten

Die 110 Millionen Franken gehen an verschiedene Anbieter – darunter auch an den chinesischen Internetgiganten Alibaba.

Vertrag geht an Tochterfirma aus London

Der Auftritt von Alipay bei der Euro hat die Diskussion rund um die Beteiligung chinesischer Unternehmen an der hiesigen IT-Infrastruktur weiter angefacht. Viele in Europa und der Schweiz sehen in den chinesischen Diensten eine Gefahr. Der deutsche Verfassungsschutz warnt explizit vor Alipay, weil die chinesische Polizei Zugriff auf sämtliche Transaktionen hätte. Bereits seit Jahren wird in verschiedenen westlichen Staaten darüber debattiert, ob es richtig ist, das ebenfalls chinesische Unternehmen Huawei am Ausbau der 5G-Infrastruktur zu beteiligen.