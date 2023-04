Covid-Kredite: Bund um 290 Millionen betrogen – Summe wird noch steigen

Ueli Maurer war am Anfang der Pandemie zuversichtlich, was das Betrugspotenzial bei der Kreditvergabe anging…

Weil die Justiz hinterherhinkt, wird die Summe vor allem in den nächsten zwei Jahren noch drastisch steigen.

Rund 290 Millionen Franken missbräuchlich verwendet

Der Missbrauch mit Covid-19-Überbrückungskrediten ist weit grösser als bisher angenommen, schreibt die «NZZ am Sonntag». So seien laut neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO rund 290 Millionen Franken an Covid-Krediten potenziell missbräuchlich verwendet worden.