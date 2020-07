«Wertvoller Kamerad und Freund»

Bund und Familie nehmen mit Traueranzeige Abschied von Rekrut

Vor vier Tagen verstarb ein 21-jähriger Rekrut der Schweizer Armee bei einem Leistungsmarsch. Am Samstag wurden drei Todesanzeigen aufgeschaltet.

In der Grenadier-Schule in Isone (TI) kam es am Dienstag zu einem tragischen Vorfall. Ein 21-jähriger Rekrut verstarb bei einem Leistungsmarsch über 6,5 Kilometer. Am Samstag wurden drei Traueranzeigen aufgeschaltet.