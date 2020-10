GDK-Präsident Lukas Engelberger und Alain Berset machten sich an einer Medienkonferenz für einen Slowdown stark.

Auch in anderen Kantonen könnte es bald so weit sein.

Ähnliche Regeln könnten auch bald im Rest der Schweiz gelten. Denn Bund und Kantone verfolgen eine andere Strategie als im März: Während damals mit der Schliessung der Grenzen und der Läden auch die Wirtschaft stark eingeschränkt wurde, wollen sie jetzt vor allem beim Sozialleben ansetzen. Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), sagte dazu am Donnerstag: «Wir wollen, dass die Wirtschaft, die Bildung und das Leben weitergehen können.» Und weiter: «Wir müssen aber bereit sein, im Freizeitverhalten Verzicht zu üben und Einschränkungen hinzunehmen.»

Slowdown statt Lockdown

Einen Lockdown oder einen Mini-Lockdown wolle man nicht, sagte Engelberger. Stattdessen sprach er von einem «Slowdown». Konkret rät die GDK betroffenen Kantonen zu Massnahmen wie im Wallis: Beschränkung von Personenansammlungen im öffentlichen Raum, Einschränkungen von Freizeit- und Tanzveranstaltungen, von Sportaktivitäten und strengere Regeln in Restaurants und Discos. Verschärfungen der Massnahmen auf Kantonsebene seien in den nächsten Tagen zu erwarten.

Auch Gesundheitsminister Alain Berset lobte am Donnerstag an einer Medienkonferenz die Walliser Massnahmen explizit: «Man muss drastische Massnahmen ergreifen. Diese sind aber sehr weit weg von den Massnahmen im März.» Jetzt wolle man die wirtschaftlichen Aktivitäten aufrechterhalten, so Berset.