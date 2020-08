Bund sichert sich Covid-19-Medikament

Martin 11.08.2020, 06:08

Es wird bei gesunden junge Menschen getestet, die müssen einen grossen, aufwendugen Gesundheitscheck über sich ergehen lassen! Was passiert wenn dann dieses Medi + Impfung den sogenannten "Risikopatienten" verabreicht wird"? Verträgt sich so was mit anderen Medis? Was passiert wenn man allergisch auf einen Wirkstoff reagiert ( anaphilaktischer Schock und das ksnn tödlich sein, reagiert msn nicht sofort) usw! In ein paar Wochen kommt die neue Grippe und wie heisst die...CV21...also weiter mit dem Theater = die so sehnlichst erwartete 2.Welle!