Bund unterzeichnet Vertrag für drittes Reservekraftwerk

Das neue Kraftwerk in Monthey VS verfügt über eine Leistung von bis zu 50 Megawatt.

Das thermische Kraftwerk Thermatel der Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA soll die Kraftwerkreserven der Schweiz mit seiner Leistung von bis zu 50 Megawatt (MW) auf rund 336 MW erhöhen, wie der Bund in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt. Das Ziel sei es, die Energieversorgung der Schweiz zu sichern.

Bereits Anfang September 2022 habe der Bund einen Vertrag für ein temporäres Reservekraftwerk in Birr (AG) mit einer Leistung von rund 250 MW unterzeichnet. Es werde ab Ende Februar/März 2023 bis April 2026 bereitstehen, um bei Bedarf Reservestrom ins Netz einzuspeisen, heisst es in der Mitteilung. Zudem habe man das thermische Kraftwerk Cornaux 1 in Cornaux NE unter Vertrag genommen, das mit einer Leistung von bis zu 36 MW bis zum Frühjahr 2026 zur Verfügung stehen werde.