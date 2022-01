Coronavirus – Bund wappnet sich gegen allfällige Mutationen

Die Omikron-Variante lässt bei der WHO die Sorge vor einer neuen, besorgniserregenden Mutation wachsen. Die Gesundheitsorganisation veröffentlichte Mitte dieser Woche einen Appell, in dem die WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood von einer «sehr gefährlichen Phase» spricht. Je stärker sich Omikron ausbreite, desto grösser sei die Gefahr einer neuen Variante.

Wie der Sonntagsblick berichtet, sind diese Sorgen mittlerweile auch beim Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit (BAG) angekommen. Dieses arbeitet demnach an einem Notfallkonzept, das in Ausnahmefällen schnelle Massnahmen erlauben soll. Ein mögliches Schreckensszenario: Eine Virus-Variante, gegen die der Impfschutz völlig wirkungslos ist. Für solche Fälle beschreibe der Notfallplan die notwendigen Prozesse und Massnahmen zur Bewältigung von Infektionswellen, wie BAG-Sprecher Marco Stücheli dem Sonntagsblick gegenüber sagte. Dafür schloss das BAG mit dem Forschungsunternehmen Ecoplan Ende Oktober einen Vertrag mit Gesamtkosten von rund 150’000 Franken ab.

Zukünftige Mutationen könnten Impfstoffe umgehen

Laut Experten könnte Omikron aber auch einen grossen Vorteil mit sich bringen. Durch die vielen Ansteckungen, von denen der Grossteil eher mild verläuft, steigt die Grundimmunität in der Bevölkerung. Damit, so hoffen Fachleute, könnten Spitäler entlastet werden und ein Übergang zur endemischen Phase wäre möglich. Im Gegensatz zu einer Pandemie zirkuliert das Virus bei einer Endemie weiterhin, die Ansteckungszahlen bleiben aber auf tiefem Niveau konstant. Hoffnung macht auch die Meldung der Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna. Die Pharmakonzerne arbeiten zurzeit an einer Anpassung der Impfstoffe an die Omikon-Variante, die Impfung soll im Frühjahr kommen.