Schweiz: Bund warnt Ferienreisende vor gefrässigen Japankäfern

Kannst du einen erkennen, so musst du den Pflanzenschutzdienst deines Kantons verständigen.

In einer Mitteilung warnt der Bund vor der Ausbreitung des Japankäfers.

Das ist passiert

Der gefrässige Japankäfer erreichte 2017 erstmals die Schweiz im Kanton Tessin. Er ernährt sich von über 300 Pflanzen und ist eine grosse Gefahr für die Landwirtschaft , den produzierenden Gartenbau und die Umwelt. 2022 wurden im Kanton Tessin bereits 625’606 Exemplare in Massenfangfallen gefangen. Die ausgewachsenen Käfer fliegen von Juni bis Anfang September. Während dieser Zeit besteht das Risiko einer weiteren Ausbreitung in der Schweiz durch private Reisen beispielsweise mit Auto oder Zug aus den befallenen Gebieten im Kanton Tessin oder Norditaliens.

So erkennst du den Käfer

Die Käfer sind so gross wie ein Fünfrappenstück und können unbeabsichtigter Weise als «blinde Passagiere» transportiert und in neuen Regionen gefährlich werden. Der Japankäfer kann leicht mit heimischen Arten wie dem Junikäfer und dem Gartenlaubkäfer verwechselt werden, daher ist es wichtig, die Unterschiede zu kennen.

Laut dem Bund werden die Käfer etwa zehn bis zwölf Millimeter lang und haben metallisch kupferfarbene Flügeldecken. An jeder Seite des Hinterleibs sind fünf kleine Haarbüschel zu erkennen. Am Hinterteil haben sie zwei grössere, gleichfarbige Haarbüschel. «Eier, Larven und Puppen leben im Boden und sind daher schwieriger zu sehen», so der Bund auf seiner Webseite.