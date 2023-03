Wetter Schweiz: Hier gibt es heute Nacht viel Neuschnee

Am Montag sinken die Temperaturen in der Schweiz stark ab. Dazu gibt es viel Niederschlag.

1 / 5 Für diese Regionen gibt der Bund eine Schneewarnung raus. MeteoSchweiz Für diese Regionen gibt der Bund eine Lawinenwarnung raus. MeteoSchweiz Am Sonntag regnet es verbreitet. MeteoNews

Darum gehts Am Sonntag gibt es verbreitet Niederschlag.

In der Nacht sinken die Temperaturen deutlich.

Der Bund hat für Teile der Schweiz eine Schneewarnung rausgegeben.

In der Nacht auf Montag meldet sich der Winter noch einmal eindrücklich zurück. Bereits am Sonntag gibt es in der Schweiz verbreitet Niederschlag. Weil die Temperaturen aber noch verbreitet über zehn Grad liegen, bleibt es wohl bei Regen. Auch Blitz, Donner und Hagel sind am Sonntag möglich. Die Schneefallgrenze liegt um 1200 Meter. Am Nachmittag sind auch längere trockene Phasen möglich. Es geht ein starker Südwestwind.

Am Abend und in der Nacht fallen die Temperaturen deutlich. Auch während des Tages steigen sie nicht mehr gross an. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter ab. Der Bund hat für verschiedene Regionen in der Schweiz die Gefahrenstufe 3 für die Zeit zwischen Sonntag um Mitternacht und Dienstagmorgen ausgerufen. In den betroffenen Regionen herrsche «erheblich Gefahr».

Auch Lawinengefahr ist hoch

Die Warnung gilt für Regionen oberhalb von 700 Meter über Meer. Der Bund rechnet mit zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee in diesen Regionen. Oberhalb von 1200 Meter sind 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch in Teilen vom Kanton Wallis gilt eine Schneewarnung – dort aber nur Stufe 2. Weiter hoch bleibt die Lawinengefahr in den meisten Teilen der Schweizer Alpen.

Am Montagnachmittag gehen die Niederschläge zurück und es sind zum Teil lokal sogar noch sonnige Abschnitte möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen drei und sieben Grad. In der Nacht auf Dienstag wird es dann nochmals deutlich kühler und es gibt auch im Flachland verbreitet Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Am Dienstagmorgen ist also Vorsicht geboten auf den Strassen. Wer bereits die Sommerreifen montiert hat, sollte besonders vorsichtig sein.

Verregnetes Wochenende?

Am Dienstag gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen klettern wieder auf über zehn Grad an. Auch am Mittwoch bleibt es freundlich mit Temperaturen bis 15 Grad. Zum Ende der Woche kündigt sich eine neue Störung an. Es könnte also erneuet ein verregnetes Wochenende geben.

