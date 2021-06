Unwetter sind im Anmarsch - Bund warnt mit Gefahrenstufe 3 vor heftigen Gewittern

«Nachdem es in der letzten Woche im Norden wiederholt zu heftigen Gewittern mit teilweise Überflutungen gekommen ist, muss am Montagabend im Norden erneut mit teilweise heftigen Gewittern gerechnet werden», schrieb Meteonews bereits am Sonntag. «Dabei sind viele Blitze, starker Regen und lokal Hagel sowie in Gewitternähe auch Sturmböen zu erwarten.»