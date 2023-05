Hacker-Angriffe: Schon 13’000 Cyber-Attacken seit Anfang Jahr

Spektakuläre Fälle

In den vergangenen Wochen kam es zu einer Häufung von Hackerangriffen auf Schweizer Unternehmen. So wurden jüngst Daten beim Technologiekonzern ABB verschlüsselt, was dessen Betrieb stört. Daten der NZZ und von CH Media wurden Anfang Mai im Darknet veröffentlicht. Auch die SBB oder der Nähmaschinen-Hersteller Bernina wurden bereits als Opfer ausgewählt. Vor wenigen Tagen publizierten Hacker ausserdem Daten vom Basler Erziehungsdepartement im Darknet und am 22. April wurden Daten der Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Saxon VS erbeutet und im Darknet veröffentlicht.