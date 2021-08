Gefahrenstufe 3 - Bund warnt vor Gewittern, Hagel und Starkregen

Laut Meteonews gibt es keinen Grund, um in Panik zu geraten.

Grosse Stürme so wie im Bild (Bellach/SO) sind aber höchstens lokal zu erwarten.

Besonders in der Nacht auf den 13. August könnte es in der Schweiz mal wieder heftige Gewitter geben. Das Bild zeigt Blitze bei Uster.

Laut Meteoschweiz gibt es aktuell eine erhebliche Gewittergefahr mit potenziell grossen Auswirkungen. Dies vor allem in der Nacht auf Freitag. Die Gefahrenstufe liegt auf Level 3. Gemäss dieser ist zum Beispiel ein plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen oder das Umstürzen von Bäumen möglich, wie es auf der Website von Meteoschweiz heisst. Es könnte zudem Abrutsche an stark geneigten Hängen, Hagelschäden und Blitzeinschläge geben.