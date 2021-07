Gefahrenstufen 2 und 3 - Bund warnt vor Erdrutschen und Überschwemmungen

Es regnet wieder. Kräftige Niederschläge, begleitet von Gewittern, sind über der Schweiz unterwegs. Bis am Freitag schüttet es laut SRF Meteo immer wieder. Am stärksten regnet und gewittert es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Am Freitagvormittag ist dann mit grösseren Regenmengen zu rechnen. Gebietsweise gibt es über 100 Liter Regen pro Quadratmeter, wie Meteonews schreibt. Im Süden können es sogar 150 Liter sein.