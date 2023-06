Unwetter im Kanton Waadt – Bund warnt: «Meiden Sie offenes Gelände»

Schwül und heiss war es in den vergangenen Tagen – und diese Wetterlage begünstigt das Entstehen von Gewittern und auch Unwettern in erheblichem Masse. Nachdem am Mittwoch laut MeteoNews in Schaffhausen bereits Böen von bis zu 115 km/h gemessen wurden, verlagert sich das Gewitter-Geschehen nun laut Angaben des Bundes auf die ganze Schweiz, ganz besonders aber auf den Südosten und den Kanton Waadt.