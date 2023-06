Nach der Sonne kommen die heftigen Sturmböen und der Hagel

Die Höchsttemperaturen liegen dann um 26 Grad am Samstag, 28 Grad am Sonntag.

Am Dienstag scheint am Vormittag noch die Sonne – am Nachmittag ändert sich das Wetterpanorama.

Noch ist der Dienstagvormittag recht sonnig – doch im Laufe des Nachmittags und gegen Abend kommt stürmisches Wetter. Lokal können die Gewitter heftig werden – wahrscheinlich mit Sturmböen und Hagel. Wie MeteoNews schreibt, werde die Bewölkung in den Alpen und Voralpen zunehmen. In den Alpentälern ist es teils föhnig, gegen Abend sind dann Schauer und Sturmböen zu erwarten. In den Hochalpen ist sogar mit starkem Südwestwind zu rechnen.

Die Temperaturen sind dafür sommerlich: In den Niederungen herrschen Höchsttemperaturen am Nachmittag um 30 Grad, im Churer Rheintal sogar um die 32 Grad. Die Nullgradgrenze liegt bei 4200 Metern.

Bei der Aussicht für den Mittwoch ist das Wetterpanorama etwa gleich: So darf man sich am Vormittag trotz einigen Wolkenfeldern auf die Sonne freuen. Dafür wird es über den Bergen am Nachmittag bewölkter, dann könnte es teils heftige Schauer und Gewitter mit Sturmböen geben.