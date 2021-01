Besonders am Alpennordhang soll es heftig schneien.

Am Dienstag werden in der Schweiz Schneefälle erwartet.

Starke Schneefälle werden am Dienstag in der Schweiz erwartet. Der Bund hat eine Wetterwarnung der Stufe 3 von 5 herausgegeben.

Laut Meteonews wird es im Verlauf des Tages beginnen zu schneien. Morgens startet der Tag trocken und bewölkt. Von Nordwesten her ziehen immer mehr Wolken auf. «Zunächst schneit es überall noch bis in tiefe

Lagen, mit dem weiter auffrischenden Südwestwind beginnt die Schneefallgrenze dann aber langsam anzusteigen», heisst es in der Mitteilung des Wetterdiensts.