Orkanböen sind möglich – Starker Sturm in der Schweiz – Experten warnen vor umfallenden Bäumen

So viel Neuschnee kann fallen: Im Berner Oberland und im Obergoms sind es bis zu ein Meter. Im Flachland ist dagegen kein Schnee angekündigt.

So stark können die Winde ab Sonntagmittag werden. Die höchsten Werte werden für die Nacht auf Montag erwartet.

Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag soll ein heftiger Wintersturm die Schweiz erfassen.

In der ganzen Schweiz präsentiert sich das Wetter am Samstag sonnig und warm – bis zu zwölf Grad in Lugano, aber auch auf der Alpennordseite werden die Temperaturen teils zweistellig. Doch mit dem Sonnenschein ist es bald zu Ende. Der Bund warnt für Sonntag vor starkem Sturm und starkem Schneefall, wie Meteoschweiz auf Twitter schreibt.