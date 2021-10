Schiene und Strasse am Limit – Bund warnt vor Verkehrskollaps

Der Bund warnt deshalb vor «einer weiteren Zunahme der Verkehrs- und der Engpassproblematik». Auch, weil Ausbauprojekte in dicht besiedelten Gebieten auf immer grösseren Widerstand stossen.

Pendlerinnen und Pendler erleben es tagtäglich: In Bus oder Zug wird es zunehmend eng, auf der Strasse stockt der Verkehr. Dies stellt auch der Bund in einem neuen Bericht «Mobilität und Raum 2050» fest.

51 Prozent mehr ÖV-Kilometer

Auf der Strasse gibt es in einigen Regionen der Schweiz ebenfalls schon heute Engpässe. Etwa im Raum Zürich. Oder zwischen Bern und Thun. In der Region Bern wird zwischen Luterbach gegen Osten bis Härkingen bis 2040 die höchste Engpassstufe prognostiziert. Dort käme es täglich zwischen zwei bis vier Stunden zu Stau oder stockendem Verkehr. Dasselbe zwischen Augst und Rheinfelden. Beim Schienenverkehr ist besonders der Grossraum Zürich sowie die Westschweiz betroffen.

Im aktuellen Bericht warnen die Experten und Expertinnen deshalb vor «einer weiteren Zunahme der Verkehrs- und der Engpassproblematik». Auch, weil Ausbauprojekte in dicht besiedelten Gebieten auf immer grösseren Widerstand stiessen.

Distanzen werden länger

Für die steigende Nachfrage nach Mobilität sorgen verschiedene Faktoren: Einerseits werden im Jahr 2050 in der Schweiz 10,5 Millionen Menschen leben. Die Wirtschaft wächst. Und die Menschen pendeln längere Distanzen, da Arbeits- und Wohnorte zunehmend weiter auseinanderliegen.

Der Ausbau des Schienen- und Strassennetzes ist unausweichlich, um den Verkehrskollaps abzuwenden. Der Bund schlüsselt nach Regionen auf, wo Strassen ausgebaut werden müssen. Zusammen mit der SBB investiert er bis 2035 fast 13 Milliarden in die Schienen-Infrastruktur.

Damit ist es jedoch nicht getan. Bevor neue Züge gekauft oder Strassen verbreitert werden, muss die Effizienz verbessert werden. Hier schlägt der Bund vor, die Anzahl der Passagiere und Passagierinnen in den Autos durch sogenannte «High Occupency Vehicle Lanes» zu erhöhen. Das sind Spuren, die Lenker, die allein unterwegs sind, nicht nützen dürfen. Solche Lösungen sind in den USA und in Kanada verbreitet.