Gotthard-Basistunnel: Bund warnte bereits 2019 vor Rad-Schäden an Güterzügen

Das Bundesamt für Verkehr BAV warnte offenbar bereits 2019 vor Schäden an Güterzügen, wie eine Recherche der Zeitungen der CH-Media zeigen. Das «angestrebte Sicherheitsniveau» werde bei Güterzügen «noch nicht erreicht», hiess es beim BAV damals. Im Bericht des Bundesamts für Verkehr wurde festgehalten, dass die Qualitätsansprüche, die die Branche sich selber gesetzt habe, zu einem beträchtlichen Teil nicht erreicht würden. So seien bei den Kontrollen der Züge «mangelhafte Bremssohlen» entdeckt worden. Ebenso ist von «Löchern in Planen der Ladeeinheiten» sowie «Mängeln an den Rädern» die Rede.