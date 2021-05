Trifluoracetat - Bund weiss von Pestizidrückständen im Wasser – informiert aber erst 2022

TFA gelangt in Schweizer Seen und von dort ins Trinkwasser.

Lässt sich nicht mehr aus Wasserkreislauf bringen

Konkret wies «Ohne Gift» in allen vier untersuchten Seen Konzentrationen von 0,25 Mikrogramm (Zürichsee), 0,41 Mikrogramm (Bielersee), 0,54 Mikrogramm (Hallwilersee) und 0,91 Mikrogramm (Murtensee) pro Liter nach. Die Konzentrationen an TFA im Trinkwasser decken sich mit denjenigen im Seewasser, oder anders ausgedrückt: Wenn TFA im Seewasser nachgewiesen werden kann, findet man es in nahezu gleicher Menge im Trinkwasser.