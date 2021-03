Pilotversuche angekündigt : Bund will ab Mai kontrolliert Marihuana abgeben lassen

Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 31. März die Verordnung über Pilotversuche zur kontrollierten Abgabe von nicht-medizinischem Cannabis verabschiedet. Damit ist der Weg für den Verkauf von Marihuana geebnet.

Legal Marihuana kaufen

Im Rahmen der Pilotversuche können die Konsumentinnen und Konsumenten verschiedene Produkte auf Cannabisbasis legal erwerben, heisst es in einem entsprechenden Communiqué des Bundes. «Der angebotene Cannabis muss hohe Qualitätsanforderungen erfüllen und aus biologischem Anbau stammen», so der Bundesrat weiter. So könne die Produktion vom Saatgut bis zum Verrieb streng kontrolliert und der Schwarzmarkt umgangen werden. Das Personal in den Abgabestellen soll zudem darauf sensibilisiert werden, die «Kunden» für die Risiken des Cannabis-Konsums zu sensibilisieren.