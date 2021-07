Nicht zugelassener Impfstoff - Bund will Auslandschweizerin kein Covid-Zertifikat ausstellen

Auch eine Auslandschweizerin, die in Jordanien lebt, wollte das Covid-Zertifikat bekommen. Sie hatte sich in Jordanien doppelt gegen das Coronavirus impfen lassen. Trotzdem verweigert ihr die Schweiz das Zertifikat. Darüber berichtet SRF .

Nicht zugelassener Impfstoff

Was war geschehen? Die Auslandschweizerin liess sich in Jordanien mit dem dort gebräuchlichen Impfstoff von AstraZeneca impfen. Der gleiche Impfstoff ist in der Schweiz allerdings noch nicht zugelassen. Und deshalb gibt es für mit AstraZeneca Geimpfte auch kein Zertifikat: «Schweizer Covid-Zertifikate werden nur für Personen ausgestellt, die mit Impfstoffen geimpft sind, die in der Schweiz zugelassen sind», heisst es beim BAG.